ينعقد يوم الخميس 4 فيفري 2021 اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في كيفية تطبيق التزامات الحكومات السابقة على مستوى مختلف الوزارات وطبقا لالتزام الحكومة في اطار استمرارية الدولة، حسب ما وقع الاتفاق عليه في لقاء رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة بوزير التربية فتحي السلاّوتي.

عقد لجنة 5+5 بين الحكومة واتحاد الشغل يوم 4 فيفري 2021 للنظر في كيفية تطبيق التزامات الحكومات السابقة

تونس 29 جانفي (وات) – ينعقد يوم الخميس 4 فيفري 2021 اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في كيفية تطبيق التزامات الحكومات السابقة على مستوى مختلف الوزارات وطبقا لالتزام الحكومة في اطار استمرارية الدولة، حسب ما وقع الاتفاق عليه في لقاء رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة بوزير التربية فتحي السلاّوتي.

وتعرض لقاء رئيس الحكومة بوزير التربية إلى “الإشكاليات الكبيرة المنجرة عن انخراط مسؤولي ديوان الخدمات المدرسية والقيمين العامين الداخليين منذ يوم الاثنين 25 جانفي 2021 في اضراب انجر عنه اغلاق عدد كبير من المبيتات (235 مبيت يأوي ما يقارب 21 ألف تلميذ)، وحرمان حوالي 7200 تلميذ يوميا من وجبة غداء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

كما تناول الاجتماع الوضع في المؤسسات التربوية في ظل اضراب الإداريين والقيمين والقيمين العامين، والسبل الكفيلة بتجاوز هذا الاشكال في أقرب الآجال، خاصة وأن مطالب هذين السلكين تتعلق باتفاقيات سابقة تم امضاؤها مع الحكومات السابقة، ولها مفعول مالي يتجاوز إمكانيات الدولة في هذا الظرف الحالي.

وقدّم وزير التربية بهذه المناسبة لرئيس الحكومة جملة من الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالوضع الذي تعرفه المؤسسات التربوية خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، كما أطلعه على الخدمة الجديدة التي وضعتها الوزارة، وهي خدمة التواصل البيداغوجي عن بعد التي تهدف إلى المحافظة على استمرارية الصلة بين التلميذ والمدرسة من أجل دعم مكتسباته ومعاضدة التعليم الحضوري وتعزيز التواصل البيداغوجي عبر آلية افتراضية لإرسال الدروس والتمارين.

يشار إلى ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان أعلن صباح اليوم الجمعة على صفحته الرسمية على “فيسبوك” عن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 5+5 يوم الخميس 4 فيفري 2021

وتعرض لقاء رئيس الحكومة بوزير التربية إلى “الإشكاليات الكبيرة المنجرة عن انخراط مسؤولي ديوان الخدمات المدرسية والقيمين العامين الداخليين منذ يوم الاثنين 25 جانفي 2021 في اضراب انجر عنه اغلاق عدد كبير من المبيتات (235 مبيت يأوي ما يقارب 21 ألف تلميذ)، وحرمان حوالي 7200 تلميذ يوميا من وجبة غداء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

كما تناول الاجتماع الوضع في المؤسسات التربوية في ظل اضراب الإداريين والقيمين والقيمين العامين، والسبل الكفيلة بتجاوز هذا الاشكال في أقرب الآجال، خاصة وأن مطالب هذين السلكين تتعلق باتفاقيات سابقة تم امضاؤها مع الحكومات السابقة، ولها مفعول مالي يتجاوز إمكانيات الدولة في هذا الظرف الحالي.

وقدّم وزير التربية بهذه المناسبة لرئيس الحكومة جملة من الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالوضع الذي تعرفه المؤسسات التربوية خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، كما أطلعه على الخدمة الجديدة التي وضعتها الوزارة، وهي خدمة التواصل البيداغوجي عن بعد التي تهدف إلى المحافظة على استمرارية الصلة بين التلميذ والمدرسة من أجل دعم مكتسباته ومعاضدة التعليم الحضوري وتعزيز التواصل البيداغوجي عبر آلية افتراضية لإرسال الدروس والتمارين.

يشار إلى ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان أعلن صباح اليوم الجمعة على صفحته الرسمية على “فيسبوك” عن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 5+5 يوم الخميس 4 فيفري 2021