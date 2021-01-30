عاجل: النيابة العمومية تحسم الجدل بخصوص الطرد المشبوه

أكدت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الجمعة 29 جانفي 2021 انه تبين بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني الخاص بالظرف المشبوه الدي وصل الى رئاسة الجمهورية وخلاصة الأعمال الفنية التي قالت انها اعتمدت أجهزة فنية وطرق علمية عدم احتواء الظرف على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة.

واضافت النيابة في بلاغ صادر عنها اليوم انه “بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت النيابة بتاريخ اليوم الجمعة مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد” ” مشيرة الى انها ” تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير”.

وأوضحت أنه جاء بتقرير الإدارة المذكورة أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 جانفي الجاري ظرفا ممزقا وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد اجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

وأكدت النيابة العمومية أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه وأنها لم تتلقّ اجابة حتى الآن.