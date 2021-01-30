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عاجل: هذا ما قرّره الاتحاد الأوروبي بخصوص النفايات الايطاليّة

2021/01/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد النائب عن الكتلة الديمقراطية مجدي الكرباعي أنه تم إعلامه من قِبل نواب الاتحاد الأوروبي الذين دعوا إلى لجنة تحقيق صلب الاتحاد بعد مراسلتهم في نوفمبر الفارط حول النفايات الإيطالية التي تم تصديرها الى تونس بطريقة غير قانونية والتي بها خرق واضح لاتفاقية “بال وبامكو”، بأن لجنة تحقيق قررت دعوة منطقة كامبانيا إلى تحمل مسؤليتها في إعادة النفايات.

وكشف الكرباعي، في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك، أنّه تقرر إدانة منطقة كامبانيا لخرقها الواضح لمبادئ اتفاقية “بال” حول تصدير هذا النوع من النفايات CER 19.12.12 أي Y46 وتحميلها المسؤولية الكاملة.

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