هام: ألمانيا تقرر حظر أراضيها على القادمين من 7 دول

فرضت المانيا اعتبارا من اليوم السبت 30 جانفي 2021 حظر دخول اراضيها على القادمين من الدول التي تشهد انتشارا قويا لسلالات فيروس كورونا الجديدة شديدة العدوى.

ومنعت الحكومة الألمانية منذ مساء أمس حظرا على شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن نقل مسافرين من هذه الدول حتى تاريخ 17 فيفري المقبل مستثنية من ذلك المواطنين الألمان والأفراد الذين لديهم محل إقامة أو حق إقامة في ألمانيا والذين يعملون في نقل البضائع والمسافرين عبر ألمانيا إلى وجهة أخرى.

ويشمل الحظر حتى الآن 3 دول اوروبية هي بريطانيا وأيرلندا والبرتغال ودولة بالقارة الامريكية هي البرازيل ودولة بالقارة الافريقية هي جنوب افريقيا على ان تنضاف اليها بداية من يوم غد الاحد دولتا إسواتيني ( سويزيلندا القديمة ) وليسوتو في جنوب القارة.