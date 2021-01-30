الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية

فيما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الاولة والثانية ضمن المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

السبت 30 جانفي

المجموعة الاولى

جمعية جربة – اولمبيك مدنين 0-1

جندوبة الرياضية – النادي القربي 1 – 1

نادي حمام الانف – مستقبل السبيخة 2 – 1

الترتيب

ن ل

1 – نادي حمام الانف 3 1

– أولمبيك مدنين 3 1

3- جندوبة الرياضية 1 1

– النادي القربي 1 1

5- مستقبل السبيخة 0 1

– جمعية جربة 0 1

المجموعة الثانية

قوافل قفصة – هلال مساكن 2 – 1

الملعب القابسي – الملعب الصفاقسي 1- 0

مستقبل وادي الليل – كوكب منزل نور 4 – 0

الترتيب

ن ل

1- مستقبل وادي الليل 3 1

– قوافل قفصة 3 1

– الملعب القابسي 3 1

4 هلال مساكن 0 1

– الملعب الصفاقسي 0 1

– كوكب منزل نور 0 1

الاحد 31 جانفي 2021

المجموعة الثالثة

نادي منزل بوزلفة – القلعة الرياضية احمد الذوادي

امل جربة – سكك الحديد الصفاقسي مجدي بلاغة

مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس اشرف الحركاتي

المجموعة الرابعة

النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي وليد البناني

مستقبل المحمدية – امل حمام سوسة بلال الرزقي

اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين كريم الخميري