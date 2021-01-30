الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية

فيما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الاولة والثانية ضمن المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
السبت 30 جانفي
المجموعة الاولى
جمعية جربة – اولمبيك مدنين 0-1
جندوبة الرياضية – النادي القربي 1 – 1
نادي حمام الانف – مستقبل السبيخة 2 – 1
الترتيب
ن ل
1 – نادي حمام الانف 3 1
– أولمبيك مدنين 3 1
3- جندوبة الرياضية 1 1
– النادي القربي 1 1
5- مستقبل السبيخة 0 1
– جمعية جربة 0 1
المجموعة الثانية
قوافل قفصة – هلال مساكن 2 – 1
الملعب القابسي – الملعب الصفاقسي 1- 0
مستقبل وادي الليل – كوكب منزل نور 4 – 0
الترتيب
ن ل
1- مستقبل وادي الليل 3 1
– قوافل قفصة 3 1
– الملعب القابسي 3 1
4 هلال مساكن 0 1
– الملعب الصفاقسي 0 1
– كوكب منزل نور 0 1
الاحد 31 جانفي 2021
المجموعة الثالثة
نادي منزل بوزلفة – القلعة الرياضية احمد الذوادي
امل جربة – سكك الحديد الصفاقسي مجدي بلاغة
مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس اشرف الحركاتي
المجموعة الرابعة
النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي وليد البناني
مستقبل المحمدية – امل حمام سوسة بلال الرزقي
اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين كريم الخميري