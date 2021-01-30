شبان يتظاهرون وسط العاصمة للمطالبة بالافراج عن محكومين في قضايا مخدرات وموقوفين خلال الاحتجاجات الاخيرة

تظاهر عشية اليوم السبت عدد من الشبان في ساحة حقوق الانسان وشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، مطالبين بإطلاق سراح محكومين في قضايا مخدرات بمدينة الكاف اعتبرت أحكامهم قاسية وموقوفين في الاحتجاجات الاجتماعية الاخيرة.

واستمرت المظاهرة حوالي ثلاث ساعات ولم تشهد مواجهات مع الامن لكن المتظاهرين ألقوا قوارير بماء الجير على قوات الامن في شارع الحبيب بورقيبة وهتفوا بعبارات استفزازية ضدهم الى جانب الشعارات المطالبة باطلاق سراح المحكومين والموقوفين حسب ما لاحظ موفد (وات).

وواجهت قوات مكافحة الشغب المتمركزة بوسط الشارع لمنع تقدم المتظاهرين الى مقر وزارة الداخلية بكثير من ضبط النفس.

وصرح مصدر من تنسيقية مساندة المحكومين الاربعة في قضية مسك مخدرات في الكاف بأن التنسيقية المشاركة في المظاهرة تطالب بتجميد العقوبات السالبة للحرية في قضايا المخدرات الخفيفة مثل القنب الهندي وإطلاق سراح المحكومين الى حين تغيير القوانين الجاري بها العمل والمعتبرة متشددة في أحكامها.

وكانت محكمة الكاف أصدرت مؤخرا أحكاما بثلاثين سنة سجنا ضد ثلاثة أشخاص وخمس سنوات ضد شخص رابع في قضية استهلاك ومسك مخدرات.

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو الى الافراج عن الموقوفين اثر أعمال الشغب الأخيرة بمختلف أنحاء الجمهورية تدعمهم في ذلك تنسيقية للدفاع عنهم.