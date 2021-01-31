عاجل: الرصد الجوي يحذر من تقلبات جوية اليوم ونزول البرد..

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2021/01/31 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تتسم حالة الطقس بقية، اليوم الاحد، بملامح شتوية وتكون مؤشرات الغيث النافع حاضرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي.

وتكون السحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي مع نزول أمطار متفرقة تكون أحيانا مؤقتا رعدية شمال البلاد مع تساقط محلي للبرد.

وتسجل درجات الحرارة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي،انخفاضا ملحوظا، مقارنة بما تم تسجيله خلال ال24 ساعة الفارطة لتتراجع القصوى إلى مستوى 16/12 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و21 ببقية الجهات.

وتتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س.

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