قابس/كورونا : حالة وفاة واحدة و58 اصابة جديدة في 24 ساعة

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، بأنه تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في ولاية قابس الى 233 حالة.

وبين جبران في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 390 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، وأن 58 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 20 اصابة بمارث و19 اصابة بقابس الجنوبية و06 اصابات بقابس المدينة و05 اصابات بغنوش و04 اصابات بالحامة واصابتان (02) بالمطوية واصابة واحدة بكل من قابس الغربية ووذرف.

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 7020 من بين 8075 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 1054 من بينها 223 حالة بالحامة و214 بقابس الجنوبية و178 بمارث و166 بقابس المدينة .