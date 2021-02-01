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عاجل: اتفاق جزائري روسي لتصنيع لقاح “سبوتنيك V” في الجزائر..

2021/02/01 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

اتفق الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد مع إيغور بيلياف سفير روسيا في الجزائر، امس الأحد، على الانطلاق في تحويل تكنولوجيا لقاح كورونا الروسي “سبوتنيك V” إلى الجزائر لإنتاجه محليا.

وحسب ما ذكرته صحيفة النهار الجزائرية فقد أبلغ جراد بيلياف، في هذا اللقاء الذي جمعهما في قصر الحكومة بالعاصمة الجزائرية، شكر وعرفان بلاده للسلطات الروسية على تعاونها في مجال مكافحة .

من جهته قال عبد الرحمن لطفي بن باحمد وزير الصناعة الصيدلانية في حكومة جراد إن بلاده “باشرت مفاوضات مع الطرف الروسي لتصنيع لقاح سبوتنيك محليا”، وذلك في أعقاب إعلان السفير الروسي في حديث تلفزيوني محلي أمس الأحد استعداد موسكو لـ “تسليم تكنولوجيا اللقاح إلى الجزائر”.

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