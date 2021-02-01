أريانة: تسجيل اجمالي 277 حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفع اجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية اريانة الى نحو 277 حالة وفاة وذلك منذ بداية الجائحة الى حدود اليوم الاثنين، الى جانب تسجيل اجمالي 9266 اصابات بالفيروس منها 99 اصابة مستوردة و9167 اصابة محلية، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.

وتوزعت الاصابات، وفق ذات التقرير الذي تحصلت “وات” على نسخة منه، بين الاناث بـ5018 اصابة والذكور بـ4248 اصابة، في حين بلغ عدد حالات الايواء بالمستشفيات 23 حالة منها 4 حالات بقسم الانعاش، و19 حالة تخضع للتنفس عبر اجهزة الاكسيجين.

كما سجلت الجهة منذ يوم 27 جانفي الفارط الى اليوم الاثنين 291 حالة شفاء تام جديدة من الفيروس، ليرتفع بذلك عدد المتعافين الى نحو 8221 شخصا .

يشار الى قيام المصالح الجهوية للصحة باريانة بـ12748 تحليلا منذ انتشار الوباء بهدف التقصي عن فيروس كورونا المستجد، منها 8077 تحليلا مخبريا و4707 اختبارا سريعا والتي كشفت الى حد الان عن اصابة 1005 أشخاص بمختلف المعتمديات بالجهة.