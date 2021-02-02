سامية عبو لسميرة الشواشي: “يجب رفع الجلسة.. كلوشارات وهوكش في البرلمان”

طالبت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 النائبة الاولى لرئاسة المجلس سميرة الشواشي برفع الجلسة العامّة والجلوس مع كتلة الحزب الدستوري الحر المحتجّة داخل قاعة الجلسات.

وقالت عبو موجهة الخطاب للشواشي “ما الذي يحدث ؟ لديك كتلة كاملة تحتج على العنف الذي يمارس يوميا علينا في البرلمان ..كتلة تحتج على عنف مادي ولفظي وجسدي يمارسه كلوشارات …اذا كنت تريدين تسيير الجلسة تسييرا جيدا وسليما فعليك رفع الجلسة والجلوس مع الكتلة المحتجة وفهم ما حدث مع انه لا يستحق منك حتى ادنى شك لفهمه… لتفهمين ان لدينا كلوشارات وباندية في البرلمان واشخاص لا يحترمون المرأة “.

واضافت “المرأة تهان هنا وتتعرض للضرب وتطيح وتتغفص وتتسب وتتهدد …مهما كان اختلافنا مع اي طرف سياسي هنا …الاختلاف السياسي شيء والعنف المادي والمعنوي والهوكش لي نسيبو فيه شيء آخر …من فضلك يا سيدة الرئيسة احترمي المجلس ووقاره والنواب وهيبة هذا البرلمان …ارفعي الجلسة وشوف شنية المشكل …اليوم علينا احنا وغدوة عليك انتي “.

وتابعت النائبة “ماشين وترذلو في البرلمان…رئاسة البرلمان في اتجاه ترذيل البرلمان وما يحدث اليوم فضيحة…بالاضافة الى ذلك مكتب المجلس هو من يحدد النقاش العام وتوزيع حصص النقاش العام ولدينا نواب مسجلون في النقاس العام والنقاش العام هو جزء من مداولات مشاريع القوانين وهو جزء من الاعمال التحضيرية وهو جزء لا يتجزّأ من القيمة القانونية للنص القانوني لما يصدر في الرائد الرسمي واريد ان أُفهم سيادتك (سميرة الشواشي) … ربما تظنين ان المسألة الاجرائية موضوع فارغ والمهم لديكم هو المرور بالقوة فقط …القانون ليس لعبة نلعب بها ولا نمرر الاشياء حسب مزاجنا”.