عاجل: الطبوبي يكشف سبب تعطل مبادرة الحوار الوطني ويؤكد أن المسؤولية الآن لدى رئاسة الجمهورية

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وجود تعطل بخصوص مبادرة الحوار الوطني، مشيرا الى أن المسؤولية الآن لدى رئاسة الجمهورية.

واعتبر الطبوبي في تصريح لشمس أف أم اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021 ، أن أسباب التعطيل هو الحسابات الضيقة، منتقدا خروج الصراع بين مؤسسات الدولة للعلن وهو أمر خطير وفق تعبيره.

وقال إن لم يتم التجاوب مع المبادرة فإن كل طرف سيتحمل مسؤوليته.

وشدد الطبوبي أن الاتحاد لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام الأوضاع الإجتماعية الصعبة، مبينا أن الهيئة الإدارية ستُعلن عن جملة من المخرجات.