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تسليط خطيّة ماليّة بـ80 ألف دينار ضدّ قناة تونسيّة

2021/02/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا) اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 عن تسليط خطية مالية بـ80 الف دينارعلى قناة الجنوبية من أجل الدعاية والتسويق لصاحبها .

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الخطية المالية تأتي” اثر بث القناة المذكورة مضامين تحتوي على دعاية وتسويق لصورة صاحبها في مخالفة لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة الذي ينص على التزام صاحب الإجازة بعدم استعمال القناة التلفزية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره او لحزب ما”.

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