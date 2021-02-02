“توننداكس” ينهي معاملات الثلاثاء على تراجع ب59ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة تونس “توننداكس” معاملات الثلاثاء على تراجع بنسبة 59ر0 بالمائة ليبلغ 32ر6596 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 6ر4 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية

وتطور سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بنسبة 4ر4 بالمائة (41ر1 دينار) مسجلا افضل اداء سنوي بنسبة 53 بالمائة

وواصل سهم ارليكيد تقدمه بنسبة 1ر2 بالمائة (113 دينار)

وفي المقابل تراجع سهم الخطوط التونسية بنسبة 5ر5 بالمائة (96ر0 دينار) وسط حجم مبادلات بقيمة 673 الف دينار

كما انخفض سهم اسد بنسبة 3ر4 بالمائة (2ر4 دينار) بقيمة مبادلات بلغت 12 الف دينار، وحسب مؤشرات نشاط الشركة الى موفى شهر ديسمبر 2020 فقد تراجع رقم معاملات المجموعة المختصة في انتاج البطاريات بنسبة 5ر14 بالمائة ليستقر عند 7ر102 مليون دينار في سنة 2020