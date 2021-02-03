توننداكس” يقفل معاملات حصة الاربعاء على تطور طفيف ب0.12 بالمائة “

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة الأربعاء في المنطقة الخضراء، اذ سجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” تطورا طفيفا بنسبة 12ر0 بالمائة في حدود النقطة 1ر6603، وسط حجم تداول ب31 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وحقق سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية للحصة الثانية على التوالي أحسن أداء ليتطور بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 470ر1 دينار مسجلا بذلك أفضل نسبة أداء منذ بداية السنة في حدود 8ر59 بالمائة).

وارتقى سهم تونافست بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 960ر12 دينار وحجم تداول بقيمة 91 الف دينار .

في المقابل اقفل سهم الخطوط التونسية في المنطقة الحمراء ليتراجع بنسبة 5ر5 بالمائة بقيمة 690ر0 دينار وانخفض سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 4 بالمائة ليقفل الحصة في حدود 430ر1 دينار).