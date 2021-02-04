الرئيس قيس سعيّد يمنح ترقية استثنائية بعد الوفاة ووسام الجمهورية لخمسة عسكريين من شهداء الوطن

قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، منح ترقية استثنائية بعد الوفاة، برتبة أو رتبتين ووسام الجمهورية لكل من :

/ الشهيد الملازم أول سامي وناسي

/ الشهيد الوكيل أول السيد العماري

/ الشهيد العريف أول إسماعيل الخريجي

/ الشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي

/ الشهيد الوكيل مراد الفداوي

وسيتم تسليم هذه الأوسمة لذوي شهداء تونس الأبرار، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

يُذكر أن أربعة عسكريين، استشهدوا أمس الأربعاء، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، أثناء تنفيذ مهمة عسكرية، لملاحقة عناصر إرهابية.

كما استشهد مساء الأربعاء، الوكيل في الجيش، مراد الفداوي الذي كان أصيب بمرتفعات ولاية الكاف، يوم 14 جانفي 2021، بعد انفجار لغم تقليدي الصنع، وذلك على إثر تدهور حالته الصحية أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.