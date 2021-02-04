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هذه وضعيّة أسرّة الأكسيجين والانعاش في المستشفيات العموميّة

2021/02/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أبرزت مديرة التنظيم الإستشفائي بوزارة الصحة ذكريات ڨمارة أنّ نسبة تشغيل أسرة الأكسجين التي تم الترفيع في عددها منذ سبتمبر الماضي من 430 إلى 2040 سريرا تجاوزت 60 % ، مطمئنة مستحقي الأكسيجن من المرضى إلى توفر ذلك بالمستشفيات العمومية والميدانية بالمنزه.

وأكدت ذكريات ڨمارة في سياق متصل على ارتفاع عدد آسرة الإنعاش من 96 سرير إلى 333 سريرا بالمستشفيات العمومية والتي بلغت نسب طاقة استيعابها 85 % وبنسبة أقل بالمصحات الخاصة، مشيرة إلى أن الوزارة تشجع الاستشفاء المنزلي وتزود البعض بأجهزة الأكسيجين، مؤكدة أن نسب مستحقي هذه الخدمة ضعيفة جدا، حسب تصريحها .

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