نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام تطالبان بعقد جلسة عاجلة مع وزير المالية لتباحث في أوضاع إذاعة “شمس آف آم “

هذه الدولة تعتزم منح الحاصلين على لقاح كورونا جواز سفر رقمي

البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير ويؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي

عاجل: وفيات كورونا في تونس تصل قرابة 7 آلاف حالة مع تسجيل 1267 إصابة جديدة

طرد عبير موسي من اجتماع مكتب البرلمان

2021/02/04 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اكدت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اليوم الخميس 4 فيفري 2021 انه تم اليوم طرد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير من اجتماع مكتب البرلمان مشيرة الى وجود قرار بابعادها واقصائها من اجتماعات المكتب.

وانتقدت عبو خلال مداخلة لها على اذاعة IFM طريقة تسيير اجتماع مكتب المجلس معتبرة ان هناك رغبة متعمدة لدفع المجلس الى الفوضى وسوء ادارة متسائلة عن الاسباب الكامنة وراء ذلك.

واشارت الى ان اجتماع المكتب اليوم انعقد عن بُعد والى انه لم يحضر بالقاعة غير 3 اعضاء مؤكدة ان رئيس المجلس تولى رئاسة الجلسة عن بُعد وانه تولى قطع الكلمة عن الجميع واصفة قرار اقصاء عبير موسي بالخطير.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn