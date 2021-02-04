طرد عبير موسي من اجتماع مكتب البرلمان

اكدت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اليوم الخميس 4 فيفري 2021 انه تم اليوم طرد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير من اجتماع مكتب البرلمان مشيرة الى وجود قرار بابعادها واقصائها من اجتماعات المكتب.

وانتقدت عبو خلال مداخلة لها على اذاعة IFM طريقة تسيير اجتماع مكتب المجلس معتبرة ان هناك رغبة متعمدة لدفع المجلس الى الفوضى وسوء ادارة متسائلة عن الاسباب الكامنة وراء ذلك.

واشارت الى ان اجتماع المكتب اليوم انعقد عن بُعد والى انه لم يحضر بالقاعة غير 3 اعضاء مؤكدة ان رئيس المجلس تولى رئاسة الجلسة عن بُعد وانه تولى قطع الكلمة عن الجميع واصفة قرار اقصاء عبير موسي بالخطير.