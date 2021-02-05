المكتب التنفيذي للنهضة يدعو لاستكمال مسار التحوير الوزراي وتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم

الحرس الديواني يحجز كميات من الذهب والفضة والهواتف الذكية المهربة بقيمة 763 ألف دينار

طلب عاجل من مجلس الأمن حول ليبيا

جلسة عامّة للنظر في الترخيص لتونس للانضمام الى كوفاكس

هام: هذه نسبة التونسيّين الراغبين في التلقيح ضدّ كورونا

2021/02/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبّر 41./. فقط من التونسيين عن استعدادهم للتلقيح ضد فيروس كورونا حسب سبر أراء أجرته مؤسسة عام مؤسسة إمرود كونسولتينغ.

في حين عبر اكثر من 65./.من الأطباء عن استعدادهم للتلقيح .

ووفق افادة رئيس مدير عام مؤسسة امرود كونسلتينغ نبيل بلعم فأن 53./. من التونسيين واثقين في قدرة اللقاح على القضاء نهائيا على الوباء بينما 33,1./. متوقعين انخفاض انتشار الفيروس.

وكأد بلعم أن من أهم أسباب عدم الثقة في اللقاح هي الخوف من الآثار الجانبية المحتملة .

و بحسب سبر الأراء أكد نبيل بلعم أن 44./ من التونسيين يعتبرون أن تونس غير مستعدة على الاطلاق لتنفيذ حملة التلقيح و 60./. منهم يعتبرون ان التواصل غير كافي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn