هام: هذه نسبة التونسيّين الراغبين في التلقيح ضدّ كورونا

عبّر 41./. فقط من التونسيين عن استعدادهم للتلقيح ضد فيروس كورونا حسب سبر أراء أجرته مؤسسة عام مؤسسة إمرود كونسولتينغ.
في حين عبر اكثر من 65./.من الأطباء عن استعدادهم للتلقيح .
ووفق افادة رئيس مدير عام مؤسسة امرود كونسلتينغ نبيل بلعم فأن 53./. من التونسيين واثقين في قدرة اللقاح على القضاء نهائيا على الوباء بينما 33,1./. متوقعين انخفاض انتشار الفيروس.
وكأد بلعم أن من أهم أسباب عدم الثقة في اللقاح هي الخوف من الآثار الجانبية المحتملة .
و بحسب سبر الأراء أكد نبيل بلعم أن 44./ من التونسيين يعتبرون أن تونس غير مستعدة على الاطلاق لتنفيذ حملة التلقيح و 60./. منهم يعتبرون ان التواصل غير كافي