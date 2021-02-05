هام: هذه نسبة التونسيّين الراغبين في التلقيح ضدّ كورونا

عبّر 41./. فقط من التونسيين عن استعدادهم للتلقيح ضد فيروس كورونا حسب سبر أراء أجرته مؤسسة عام مؤسسة إمرود كونسولتينغ.

في حين عبر اكثر من 65./.من الأطباء عن استعدادهم للتلقيح .

ووفق افادة رئيس مدير عام مؤسسة امرود كونسلتينغ نبيل بلعم فأن 53./. من التونسيين واثقين في قدرة اللقاح على القضاء نهائيا على الوباء بينما 33,1./. متوقعين انخفاض انتشار الفيروس.

وكأد بلعم أن من أهم أسباب عدم الثقة في اللقاح هي الخوف من الآثار الجانبية المحتملة .

و بحسب سبر الأراء أكد نبيل بلعم أن 44./ من التونسيين يعتبرون أن تونس غير مستعدة على الاطلاق لتنفيذ حملة التلقيح و 60./. منهم يعتبرون ان التواصل غير كافي