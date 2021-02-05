أسامة الخليفي: “طلبنا من المشيشي التوجه لرئيس الجمهوريّة لمعرفة الوزراء المُتحفظ عليهم”

كشف رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي خلال مداخلة له على اذاعة “ifm” ان ممثلي الحزام السياسي سألوا رئيس الحكومة بكل وضوح في اجتماع يوم امس ان كان قد تلقى من رئيس الجمهورية قائمة رسمية في الوزراء الذين له عليهم تحفظات مؤكدا ان اجابته كانت بالنفي وانه لا يعرف من هم الوزراء المتحفظ عليهم .

وأضاف ان ممثلي الحزام السياسي اشاروا على رئيس الحكومة في اجتماع يوم امس بضرورة التوجه لرئيس الجهورية ليطلب منه قائمة بالوزراء الذين يتحفظ على تعيينهم مؤكدا ان الازمة تطرح اشكال صلاحيات بين مختلف السلط بما في ذلك السلطة القضائية لانها هي التي تحدد من هو فاسد او غير فاسد مشددا على رغبة حزبه في اتباع منهج الحوار وعدم المرور بقوة في هذه الازمة .

وابرز انه سبق للمشيشي ان قدم قائمة الوزراء المقترحين الى رئيس الجمهورية وان الاخير لم يبد تحفظا عليها باستثناء ما اشار اليه بصفة عامة معتبرا ان مؤسسات الدولة لا تتعامل بالقيل والقال او بما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي وانما بالوثائق والمكاتيب الرسمية .

وتساءل “ما دام لرئيس الجمهورية تحفظ على بعض الوزراء وليس جميعهم لماذا لا يستدعي البقية ؟” مذكرا بان اداء اليمين وكذلك الاوامر الرئاسية في تعيينهم فردية وليست جماعية.