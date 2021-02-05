نابل: تسجيل 8 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية نابل، اليوم الجمعة، مجموع 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 47 و80 سنة من معتمديات نابل وقرنبالية ودار شعبان الفهري وقليبية والحمامات، من بينها حالتا وفاة بتاريخ 3 فيفري ووفاة بتاريخ 4 فيفري، تم الابلاغ عنها اليوم من معتمديات قليبية ونابل وقربة، وفق ما أعلنته الادارة الجهوية للصحة بنابل على موقعها الرسمي على الانترنات.

وأشارت الادارة الجهوية للصحة في بلاغها اليوم، إلى أن عدد الوفيات بولاية نابل ارتفع إلى 434 وفاة منذ بداية الجائحة.

وسجلت ولاية نابل، من جهة أخرى، خلال ال24 ساعة الأخيرة، 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 367 تحليلا.

وما تزال معتمدية نابل تحتل المرتبة الأولى في عدد الاصابات الجديدة، بتسجيلها ل28 إصابة، في حين لم تسجل معتمديات الهوارية والميدة ومنزل بوزلفة وتاكلسة أية إصابة جديدة. وتراوح العدد بين إصابة واحدة بكل من حمام الاغزاز وقليبية وسليمان و9 إصابات بالحمامات.

وتعد ولاية نابل حاليا 1617 حالة نشيطة. وبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتكول الصحي، 12824 حالة.

ويواصل 91 شخصا الإقامة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.