مجمع “جونسون آند جونسون” يتقدم بطلب لتسجيل لقاحه ضد فيروس كورونا

الصحفية مريم شاشي في ذمة الله

عاجل-الاعتداء بالعنف الشديد على موقوف واستئصال إحدى خصيتيه: النيابة العمومية بالمنستير تتحرك..

عبد اللطيف المكي: “الوضع الوبائي في تحسن”

سليانة: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2021/02/05 أخبار, المصدر, مجتمع

سجلت ولاية سليانة، أمس الخميس، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإاصابات إلى 2597 إصابة مؤكدة، وفق ما صرح به كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، ل”وات”.

وأضاف أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 92 حالة مؤكدة، في حين بلغ عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة 237 حالة مؤكدة.

وقال الصغير إن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 7 حالات، من بينها 3 بالإنعاش و5 بالمستشفيات المحلية.

يذكر أن عدد الوفيات في ولاية سليانة منذ بدء الجائحة الوبائية، بلغ 111حالة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn