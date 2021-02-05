سليانة: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سليانة، أمس الخميس، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإاصابات إلى 2597 إصابة مؤكدة، وفق ما صرح به كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، ل”وات”.

وأضاف أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 92 حالة مؤكدة، في حين بلغ عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة 237 حالة مؤكدة.

وقال الصغير إن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 7 حالات، من بينها 3 بالإنعاش و5 بالمستشفيات المحلية.

يذكر أن عدد الوفيات في ولاية سليانة منذ بدء الجائحة الوبائية، بلغ 111حالة.