وزارة الصحة: تسجيل 51 وفاة و1163 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 51 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي وإلى حدود مساء امس الخميس، إلى 7099 وفاة.

وجاء في البلاغ أنه تم أيضا تسجيل 1163 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 4693 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 171 ألفا و143 شخصا، بعد تعافي 1843 مصابا، وذلك من بين 215 ألفا و112 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1903 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 415 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 147 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.