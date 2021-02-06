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الكاف: تسجيل حالتي وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتطور نسبة التعافي الى 98 بالمائة

2021/02/06 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين و17 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 90 عينة بتاريخ 04 فيفري الجاري.
وارتفع بذلك، عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 158 حالة وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4810 إصابة، تعافى منها 4720 شخصا، وفق ما ذكره لـ(وات)، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني.
وذكر المصدر ذاته، أن عدد حالات التعافي من المرض ارتفعت إلى غاية، اليوم السبت، بنسبة تفوق لأول مرة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة 98 بالمائة، الى جانب انخفاض عدد الخاضعين إلى الحجر الصحي إلى 90 حالة فقط، وعدد المقيمين بالمستشفيات إلى 19 شخصا، منهم
7 في أقسام الانعاش.

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