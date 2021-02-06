الهيئة المستقلة للانتخابات تعتمد لجنة تسيرية وقتية للنادي الافريقي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم ان الهيئة المستقلة للانتخابات التابعة للجامعة قررت اعتبار مجموعة متكونة من محسن الطرابلسي وزين العابدين الوسلاتي ومهدي الغربي كهيئة وقتية تسييرية للنادي الافريقي بداية من اليوم 6 فيفري الجاري الى حين عقد جلسة عامة انتخابية للنادي الافريقي يقع خلالها انتخاب رئيس واعضاء الهيئة المديرة الجديدة للجمعية.

وجاء في بلاغ الجامعة ان عددا من الرؤساء القدامى للنادي الافريقي ومن المحامين بصفتهم منخرطين بالنادي اقترحوا في عريضة تعيين الثلاثي محسن الطرابلسي وزين العابدين الوسلاتي ومهدي الغربي للاشراف الوقتي على شؤون النادي الافريقي في انتظار عقد جلسة عامة انتخابية.

ويذكر ان الثلاثي المقترح سبق له ان تحمل مسؤولية التسيير في النادي الافريقي في سنوات سابقة .

وعرف النادي الافريقي خلال الموسم الجاري صعوبات مالية حادة تسببت في حرمان النادي من تاهيل لاعبين وخلقت ازمة تسيير كانت محل انتقادات اوساط النادي الافريقي واججت احتجاجات جماهيره التي نظمت عدة اعتصامات ونادت بحل الهيئة المديرة التي يراسها عبد السلام اليونسي.

وانعكست الوضعية الصعبة على ظروف نشاط فريق كرة القدم الذي يحتل المركز قبل الاخير في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم