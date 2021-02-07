منوبة-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة جديدتين وعدد الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة يتجاوز عتبة الـ7 آلاف حالة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاحد، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بمدينة منوبة(امراتين 59 و73 سنة)، إلى جانب رصد 14 اصابة جديدة، مقابل و15حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 7018 اصابة منها 271 حالة وفاة و6145 حالة شفاء، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، في تصريح لـ”وات”.

وانخفض العدد الجملي للحالات النشيطة بالجهة الى 604 حالات نشيطة منها 595 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و9 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (260 حالة )، و طبربة (104حالات)، والمرناقية (77حالة )، ووادي الليل (54 حالة) ، ودوار هيشر ( 39 حالة )، والجديدة (38 حالة)، وبرج العامري (24 حالة )، والبطان (08 حالات).