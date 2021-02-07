نابل-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و51 اصابة جديدة

سجلت ولاية نابل، اليوم الأحد، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و51 اصابة جديدة من مجموع 181 تحليلا، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 15021 اصابة منها 441 وفاة، وفق ما جاء في التحيين الدوري الصادر عن الادارة الجهوية للصحة بنابل.

وأشارت الادارة الجهوية للصحة في تحيينها الى أن إحدى حالات الوفاة الثلاث الجديدة تعود لمسن من معتمدية دار شعبان الفهري توفي اليوم عن عمر يناهز 88 سنة، فيما تعود الحالتان المتبقيتان لمسنة عمرها 64 سنة من معتمدية قرنبالية ولمسن من دار شعبان الفهري عمره 70 سنة توفيا أمس السبت وأُبلغ عنهما اليوم.

وتوزّعت الاصابات المكتشفة إلى 12 إصابة بقليبية، و 8 اصابات بالحمامات، و7 اصابات بمنزل تميم، وتراوحت بقية الاصابات بين صفر اصابة ببني خلاد وبوعرقوب وقرنبالية والهوارية وحمام الاغزاز وتاكلسة، و5 اصابات بمنزل بوزلفة ونابل وسليمان.

هذا وتراجع عدد الحالات النشيطة الى 1411 حالة وارتفع عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتكول الصحي إلى 13169 حالة.