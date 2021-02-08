بطولة اسبانيا : ميسي وترينكاو يقودان انتفاضة برشلونة أمام بيتيس

قاد ليونيل ميسي فرانسيسكو ترينكاو برشلونة الى فوزمثير على ريال بيتيس والفوز 3-2 يوم الاحد في اطار الجولة الثانية والعشرين لبطولة اسبانيا لكرة القدم.

واتخذ رونالد كومان مدرب برشلونة قرارا مفاجئا بترك ليونيل ميسي والمتألق فرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء ربما بسبب تفكيره في مواجهة أشبيلية في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا في منتصف الأسبوع. وتأخر فريقه بهدف بورخا إغليسياس من هجمة مرتدة في الدقيقة 38.

وعادل ميسي النتيجة في الدقيقة 59 بعد أقل من دقيقتين على مشاركته ثم ساعد فريقه على تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة إلى جوردي ألبا قبل أن يحول فيكتور رويز مدافع بيتيس الكرة إلى مرماه.

وعوض رويز الخطأ بهدف من ضربة رأس عقب ركلة حرة نفذها نبيل فقير في الدقيقة 75 لكن البرتغالي ترينكاو كانت له الكلمة الأخيرة وسدد في المرمى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87 ليهز الشباك أخيرا مع برشلونة في مباراته 17 بجميع المسابقات.

ويحتل برشلونة، الذي فاز بمبارياته الست الأخيرة، المركز الثاني في الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق سبع نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراتان.

وكان الفريق الكاتالوني انتفض بطريقة رائعة لينتصر على غرناطة في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي بعد أن عوض تأخره بهدفين ليفوز 5-3 في الوقت الإضافي.

وغادر رونالد أراوخو مدافع برشلونة الملعب في الدقيقة 12 بسبب إصابة في الكاحل واتخذ كومان قرارا غريبا آخر بإشراك دي يونغ في قلب الدفاع.