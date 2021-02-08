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عاجل: وزير الصحّة يكشف حقيقة وصول التلقيح الروسي الى تونس

2021/02/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد وزير الصحّة فوزي مهدي أنّه لا صحّة للأخبار الرائجة حول وصول وشيك لدفعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك v” الى تونس مشددا على أن ذلك لا يعدو أن يكون سوى مجرد إشاعة.

وأوضح الوزير في تدوينة نشرها مساء يوم أمس السبت 6 فيفري 2021 أنّ الأمر يتعلّق بعودة طائرة من الصين مُحمّلة بمساعدات ولوازم طبية وباختبارات PCR ، لافتا الى أنّ لقاح سبوتنيك سيصل الى تونس ولكن “ليس هذا المساء”.

يُشار الى أنّ بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تداولت يوم أمس صورا قالت انها تمثل وصول دفعة من جرعات لقاح سبوتنيك الى تونس.

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