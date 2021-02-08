عاجل-لقاح كورونا يسبب العقم: منظمة الصحة العالمية تكشف..

عاجل: الاطاحة بثلاث عناصر متشددة في الكاف..وهذه التفاصيل..

طقس بارد: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

تسجيل 52 وفاة و910 اصابة جديدة بفيروس كورونا..

لأول مرة منذ شهرين: الصين تسجل صفر اصابة بالكورونا..

2021/02/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليا خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن الصين سجلت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج، حيث تم الكشف عن 7 حالات في شنغهاي، والباقي في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن الحالات الجديدة المصابة بهذا الفيروس لا تظهر عليها أعراض، وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 89706 حالات، فيما استقر عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس، عند 4636 وفاة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn