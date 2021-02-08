13 مركزا للتلقيح ضد فيروس كورونا” في المهدية

أكد عمر بن منصور، المندوب الجهوي للصحة بالمهدية، في تصريح إعلامي، مساء اليوم الاثنين، أن جلسة جهوية خاصة بالاستعداد لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، حددت 13 مركزا لتقديم خدمات التلقيح.

وأوضح بن منصور، عقب الجلسة التي ضمت الإطارات الصحية والأمنية والمعتمدين ورؤساء البلديات، تحت إشراف والي الجهة، أن المراكز وزعت بحساب مركز واحد لكل معتمدية.

وحددت الجلسة، وفق المتحدث، فرقا تضم 28 فردا، وهو كامل الفريق الذي سيؤمن تقديم التلاقيح في كل مركز، من بينهم 12 عون تلقيح، والبقية أعوان مساعدة وتنظيم.

وأضاف بن منصور، في ذات السياق، أنه سيجري التعامل مع الراغبين في التلقيح وفقا لمقياس تفاضلي يعطي الأولوية لكبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة.

ودعا المسؤول جميع الأهالي الراغبين في الحصول على هذه الخدمة الصحية إلى التسجيل عبر تطبيقة “ايفاكس” التي أطلقتها وزارة الصحة، لتصلهم رسائل نصية تعلمهم بموعد التلقيح، والمركز الذي سيؤمن هذه العملية.

وقرر والي المهدية، خلال نفس الجلسة، تنظيم زيارات معاينة قبل الانطلاق في حملة التلقيح، من خلال فرق محلية تضم المعتمدين ورؤساء البلديات وأعوان الصحة والأمن للوقوف على جاهزية مراكز التلقيح والنواقص التي يمكن اكتشافها قصد تسهيل العملية وتلافي كل العراقيل.

يشار إلى أن جهة المهدية سجلت، منذ بداية الجائحة، 7411 إصابة بفيروس كورونا، من بينها 6362 حالة شفاء و192 وفاة إلى جانب 857 حالة نشطة (حاملة للفيروس).