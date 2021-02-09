منجي الرحوي: “حكومة المشيشي برتبة ما تحت حكومة تصريف أعمال”

أكد النائب في البرلمان المنجي الرحوي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة هشام المشيشي برتبة ما تحت حكومة تصريف الأعمال وإنتهت سياسيا تماما، وفق تعبيره.

وأقر محدث شمس آف آم خلال حضوره في حصة الماتينال إن “هذه الحكومة حكومة إدارية وعاجزة تماما وفقدت ثقة الشعب والنخبة وحتى من صوتوا لها وفق مصالحهم”.

وقال إن “حالة التصادم التي إنتهجها المشيشي مع رئيس الجمهورية هي بإملاء من راشد الغنوشي للمضي قدما في سياسة كسر العظام”.

هذا ودعا الرحوي رئيس الحكومة هشام المشيشي للإستقالة والإنسحاب بهدوء لان وجوده عامل توتر، لافتا النظر إلى أن المشيشي المتسبب في هذا الوضع بعد إدارة ظهره والتخلي عن العهدة بينه وبين رئيس الجمهورية، حسب قوله.