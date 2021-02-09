عاجل: نوّاب عن كتلة حركة النهضة أمضوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي

أكد النائب فيصل التبيني اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 امضاء عدد من نواب كتلة حركة النهضة على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وقال التبيني في تصريح اذاعي أن هناك ممضون على العريضة من كتلة حركة النهضة ..اذا تم السماح لهم بحضور جلسة التصويت على سحب الثقة فسيصوّتون على سحب الثقة من رئيس المجلس لانهم يحبون راشد الغنوشي وليسوا ممن يدفعون به الى الهاوية والذين استعملوه لخدمة مصالحهم ثم انقلبوا عليه” .

وأضاف “هناك نواب من كتلة النهضة غير راضين عما يفعل الغنوشي وهناك منهم من كان رافضا لفكرة ترؤسه البرلمان “.

ولم يكشف التبيني عن أسماء نواب كتلة النهضة المعنيين ولا عن عددهم .

يذكر ان النائب منجي الرحوي كان قد أكد في وقت سابق من صباح اليوم الشروع في اعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي موضحا انه خلافا للسابق يتم اعداد العريضة بطريقة لا تترك مجالا للتجاذب السياسي او الركوب على الحدث