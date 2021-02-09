وزارة الصحّة السعوديّة تفتح تحقيقا ضدّ سامية الطرابلسي

يبدو أن الممثلة التونسية سامية الطرابلسي لم تكن تدرك أن تصريحها خلال حضورها منذ أشهر، في برنامج ”فكرة سامي الفهري” والمتعلق بعملها كمستشارة تجميل في مدينة جدّة السعودية، سيخلق لها أزمة وقد يتسبب لها في قضايا.

وتتمثل الحادثة في تصريح عفوي أطلقته الطرابلسي حين أكدت أنها عملت ولمدّة 6 سنوات كمستشارة لدى جراح تجميل مشهور في السعودية وأنه كان يثق فيها لدرجة دفعته للسماح لها بالقيام بحقن ”الفيلر والبوتوكس” للزبائن وإجراء بعض التدخلات الجراحية رغم عدم امتلاكها لأي شهادة علميّة تخوّل لها ذلك.

وقالت سامية الطرابلسي “كان يرسل لي المرضى لأنه يثق انني أمتلك نظرة جمالية”.

تصريحات سامية طفت مجددا على السطح وأثارت الكثير من ردود الأفعال التي استنكرت هذا الأمر واتهمها البعض بأنها “متحيّلة”، ودعا آخرون وزارة الصحة السعودية غلى التحرّك وفتح بحث في المسألة.

وبالفعل أصدرت الصحة السعودية بلاغا أكدت من خلالها تحديدها لمركز التجميل الذي ارتكب هذه المخالفة.

وقالت وزارة الصحة في تدوينة على حسابها على موقع تويتر أمس الاثنين 8 فيفري 2021 أنها “رصدت مقطع فيديو متداولا لمقيمة عربية الجنسية ادعت تمكين عيادة خاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص وبناء على المعلومات الأولية المتوفرة لدى السلطات بعد التحريات تمت معرفة المركز الذي كانت به، وتبين أن عملها كان قبل أكثر من 6 سنوات، منوهة بأن التحقيقات جارية للوقوف على كافة التفاصيل”.”

وأضافت أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن والمؤسسات الصحية أو تمكين أي مخالف للأنظمة.

وأشار بيان الوزار إلى أن عقوبة ممارسة المهن الصحية دون ترخيص تصل إلى الغرامة المالية والسجن.