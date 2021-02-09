تطاوين: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا وفيات خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، تتوزع إلى 7 إصابات في تطاوين الشمالية و5 في تطاوين الجنوبية و3 إصابات في البئر الأحمر، وإصابة واحدة برمادة.

وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس الماضي، إلى 2341 اصابة مؤكدة.

ويخضع 127 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، فيما يرقد 5 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين للعلاج والمراقبة الطبية، إضافة إلى ثلاثة مصابين بالفيروس في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجل الإدارة الجهوية للصحة، وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا الصادر اليوم الثلاثاء، أية حالة وفاة بهذا الوباء، واستقر العدد الجملي لضحاياه في الجهة منذ شهر مارس الماضي في حدود 137 وفاة، تتوزع أعلاها إلى 56 في تطاوين الشمالية و30 حالة في غمراسن و28 في تطاوين الجنوبية و9 في بني مهيرة.