علامات تؤكد اصابتك بكورونا دون أن تتفطّن

عاجل: القبض على عنصر تكفيري في سوسة..وهذه التفاصيل..

هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والراهمي تتهم زير الداخلية الأسبق هشام الفراتي بالتواطئ مع عدد من القيادات الأمنية في سرقة ما تم حجزه بمنزل مصطفى خذر”

الرصد الجوّي يحذّر من تقلّات جويّة منتظرة

الرصد الجوّي يحذّر من تقلّات جويّة منتظرة

2021/02/10 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

حذّر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء 10 فيفري من أمطار متفرقة ورعدية بالشمال بعد الظهر مع إمكانية تساقط محلي للبرد ببقية الجهات فترات مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير.

كتما حذّر الرصد الجوي من شدة الرياح حيث تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 90 في شكل هبات، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان بكافة المجالات البحرية..

كما سترافق لرياح القوية دواوير رملية محلية بالجنوب تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية..

وتبقى درجات الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 24 و28 ببقية الجهات..

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn