الرصد الجوّي يحذّر من تقلّات جويّة منتظرة

حذّر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء 10 فيفري من أمطار متفرقة ورعدية بالشمال بعد الظهر مع إمكانية تساقط محلي للبرد ببقية الجهات فترات مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير.

كتما حذّر الرصد الجوي من شدة الرياح حيث تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 90 في شكل هبات، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان بكافة المجالات البحرية..

كما سترافق لرياح القوية دواوير رملية محلية بالجنوب تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية..

وتبقى درجات الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 24 و28 ببقية الجهات..