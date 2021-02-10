توننداكس يغلق لحصتين متتاليتن في المنطقة الخضراء

أغلق مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، لحصتين متتاليتين في المنطقة الخضراء منهيا حصة، الاربعاء، على ارتفاع بنسبة 43ر0 بالمائة ليدرك 6649 نقطة، وفق معطيات للوسيط في البورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وعرف حجم المعاملات على غرار الحصة السابقة، نوع من الاستقرار ليصل الى زهاء 2ر4 مليون دينار، وقد استحودت “اوروسيكل” على 13 بالمائة من اجمالي التداولات بالسوق.

وتصدر سهم المغاربية الدولية للاشهار “ميب”، قائمة الارتفاعات بنسبة 7ر6 بالمائة وسعر 160ر0 دينار في حين ارتقى سهم الخطوط التونسية بنسبة 6ر5 بالمائة مقفلا الحصة بقيمة 760ر0 دينار.

وتكبد سهم “الكتروستار”، في المقابل، أسوء تراجع ليخسر مع الاغلاق 5ر4 بالمائة من قيمته ويقفل على سعر 050ر1 دينار وذلك تحت لازمة كوفيد 19 التي ادت الى تراجع رقم اعمال الشركة بنسبة 28 بالمائة ليبلغ 8ر6 مليون دينار.

وتراجع سهم الشركة التونسية للاطارات المطاطية بدوره بنحو 37ر4 بالمائة وسعر 530ر1 دينار.