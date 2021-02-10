الهاشمي الوزير: الآثار الجانبية المحتملة للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا ضعيفة جدا مقارنة بمزاياها

تفاصيل القبض في بنزرت على شخص من أجل إصدار صكوك دون رصيد

“التجاري بنك” يطلق قافلة مساعدات لفائدة تلاميذ مدرسة “عرقوب الريحان” بفرنانة ويحدث نوادي ترفيهية بها..

عبد العزيز الصيد: ” عدم الافراج على سامي الفهري بعد 14 شهرا من الايقاف خرق فظيع للقانون”

وزارة المالية عبأت قرضا مجمعا بالعملة بقيمة 465 مليون دولار أمريكي ساهمت فيه 14 مؤسسة بنكية

2021/02/10 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الاربعاء ، ان 14 مؤسسة بنكية ساهمت في تعبئة قرض مجمع بالعملة بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار أمريكي .

واضافت الوزارة ، في بلاغ لها ، ان هذا القرض الذي يندرج في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 تتوزع الى 150 مليون دولار و 260 مليون أورو.

وتبلغ مدة القرض 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال ) مع نسبة فائدة للمبالغ بالاورو بـ2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و 75ر2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.

وتقدر نسبة الفائدة بالنسبة للمبالغ بالدولار ب 75ر2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و5ر3 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn