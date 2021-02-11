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الرابطة 2 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة

2021/02/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
السبت 13 فيفري
المجموعة الاولى
في حومة السوق – س 14
جمعية جربة – مستقبل السبيخة فرج عبد اللاوي
في حمام الانف – س 14
نادي حمام الانف – جندوبة الرياضية امير العيادي
في مدنين – س 14
اولمبيك مدنين – النادي القربي كريم محجوب
المجموعة الثانية
في قفصة – س 14
قوافل قفصة – كوكب منزل نور وليد العوني
في وادي الليل – س 14
مستقبل وادي الليل – الملعب القابسي خالد قويدر
الاحد 14 فيفري
في مساكن – س 14
هلال مساكن – الملعب الصفاقسي بلال الرزقي
المجموعة الثالثة
في قابس – س 14
مستقبل قابس – امل جربة محمود قسيعة
في القلعة الصغرى – س 14
القلعة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني
في منزل بوزلفة – س 14
نادي منزل بوزلفة – سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي
المجموعة الرابعة
في سيدي بوزيد – س 14
اولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي جلال السحباني
في حمام سوسة – س 14
امل حمام سوسة – الترجي الجرجيسي محمد الفني
في المحمدية – س 14
مستقبل المحمدية – مستقبل القصرين محمد علي قروية

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