الرابطة 2 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

السبت 13 فيفري

المجموعة الاولى

في حومة السوق – س 14

جمعية جربة – مستقبل السبيخة فرج عبد اللاوي

في حمام الانف – س 14

نادي حمام الانف – جندوبة الرياضية امير العيادي

في مدنين – س 14

اولمبيك مدنين – النادي القربي كريم محجوب

المجموعة الثانية

في قفصة – س 14

قوافل قفصة – كوكب منزل نور وليد العوني

في وادي الليل – س 14

مستقبل وادي الليل – الملعب القابسي خالد قويدر

الاحد 14 فيفري

في مساكن – س 14

هلال مساكن – الملعب الصفاقسي بلال الرزقي

المجموعة الثالثة

في قابس – س 14

مستقبل قابس – امل جربة محمود قسيعة

في القلعة الصغرى – س 14

القلعة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني

في منزل بوزلفة – س 14

نادي منزل بوزلفة – سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي

المجموعة الرابعة

في سيدي بوزيد – س 14

اولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي جلال السحباني

في حمام سوسة – س 14

امل حمام سوسة – الترجي الجرجيسي محمد الفني

في المحمدية – س 14

مستقبل المحمدية – مستقبل القصرين محمد علي قروية