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معز السيناوي يكشف آخر مستجدّات قضيّة النفايات الايطاليّة

2021/02/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي، اليوم الخميس 11 فيفري 2021، أن ملف النفايات الإيطالية محل متابعة من اعلى هرم في السلطة على مستوى رئاسة الجمهورية وأن “المساعي حثيثة لإعادة النفايات”.

وأضاف السفير ، في تصريح لشمس اف ام، أن مقاطعة كامبانيا ستأخذ الضمان من الدولة الإيطالية لإعادة النفايات إذا تراجعت الشركة الإيطالية المتعاقدة عن إعادتها” ، مبينا أن “القرار الإداري الصادر عن مقاطعة كمبانيا يبقى ساري المفعول ليوم 03 مارس القادم”.

وأضاف أن “الشركة الإيطالية المتعاقدة تقدمت بشكوى لدى المحكمة الإدارية حول قرار مقاطعة كامبانيا فصدر قرار منها يوم 09 فيفري الجاري بعدم الإختصاص المطلق”.

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