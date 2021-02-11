نادال المتألق يشق طريقه بسهولة للدور الثالث في ملبورن

بدد رفائيل نادال أي مخاوف من مستوى لياقته وفاز 6-1 و6-4 و6-2 على الأمريكي مايكل مموه الصاعد من التصفيات ليتأهل بسهولة إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الخميس.

ولم يلعب المصنف الثاني مع إسبانيا في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للفرق الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في الظهر، بينما قال عقب الفوز في الدور الأول في ملبورن إنه لا يزال متأثرا بالإصابة.

لكن في أرض الملعب لم يظهر نادال أي علامات على الإصابة أمام الأمريكي المصنف 177 عالميا وتحت السقف المغلق لملعب رود ليفر وأمطر الملعب بضربات أمامية وخلفية وسط مشاهدة من مموه.

ويتقاسم نادال، الفائز باللقب في ملبورن بارك عام 2009، الرقم القياسي مع روجر فيدرر في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا وسيلعب في المباراة المقبلة مع البريطاني كاميرون نوري أو الروسي الصاعد من التصفيات رومان سافيولين.