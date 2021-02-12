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الجزائر تعتزم اقتناء 40 مليون جرعة من لقاح كورونا “سبوتنيك V” الروسي

2021/02/12 أخبار عربية, أهم الأخبار, الجزائر, المصدر

أعلنت الجزائر عزمها اقتناء 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا من أجل تطعيم “20 مليون شخص على الأقل” للتوصل إلى المناعة الجماعية في بلد يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.

وطمأن رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية الجزائرية لرصد فيروس كورونا، في حديثه إلى قناة “إذاعة سطيف” الإقليمية بشمال شرق البلاد، الجزائريين بأن حملة التطعيم تأخذ مجراها دون وقوع أي تداعيات صحية خطيرة على الذين تلقوا اللقاح داعيا إياهم إلى الإقبال على التطعيم والاستمرار في الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية.

واختارت الجزائر لقاح “سبوتنيك V” الروسي في هذه المرحلة من مكافحة الوباء في انتظار استيرادها لقاحات أخرى، من جهة، وبدء إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر بالاتفاق مع موسكو في غضون أسابيع من جهة أخرى.

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