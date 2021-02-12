محمّد عمّار يعلّق على دعوات سحب الثقة من رئيس الجمهوريّة

اعتبر محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية اليوم الجمعة 12 فيفري 2021 ان الدعوات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية “اعتباطية ولا معنى لها” مؤكدا انه في ظل عدم وجود محكمة دستورية لا احد يستطيع سحب الثقة من رئيس الجمهورية خاصة امام غياب خطأ جسيم.

واكد عمار خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” ان توجه رئيس الحكومة الى رئيس الدولة كفيل بحل الازمة الراهنة مشيرا الى ان سبب التصعيد تصريح رئيس البرلمان بان دور رئيس الجمهورية انشائي وتصريح رئيس الحكومة بان رئيس الدولة اضاعة لمصالح الشعب.

واضاف ان البعض اراد ان يستغل الازمة لتصفية حسابه مع رئيس الجمهورية وانه راى ان الازمة ستكون بمثابة الضربة القاضية لحشره في الزاوية حتى يكف عن التدخل في الشأن الحكومي معتبرا انه تمت اضاعة حوالي 15 يوما على تونس في مسائل جانبية وان رئيس الحكومة سيتوجه بعد كل اللف والدوران الى رئيس الجمهورية.