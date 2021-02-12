المنستير: 6 وفيات و70 إصابة جديدة بكورونا خلال اليومين الماضيين

سجلت الدوائر الصحية بولاية المنستير خلال اليومين الماضيين، 6 وفيات جديدة، و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع المجموع إلى 330 وفاة، و13 ألفا و639 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة الخميس 11 فيفري الجاري، وفق ما أفاد به “وات” اليوم الجمعة، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وتطور مجموع حالات التعافي بالجهة خلال الفترة مارس2020 -11 فيفري الجاري، إلى 11 ألفا و532 حالة تعاف، من بينها 320 حالة شفاء جديدة، حسب ذات المصدر. وتعدّ ولاية المنستير إلى غاية 11 فيفري الجاري 1777 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد منها 54 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي تبلغ نسبة إشغال أسرة “الكوفيد” به 58 فاصل 7 في المائة.

ويواصل 5331 شخصا قضاء فترة في الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية، و88 شخصا آخر مدّة الحجر الصحي الاجباري في حين أنهى 64 ألفا و659 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.

وارتفع العدد الجملي لاختبارات فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير خلال الفترة مارس 2020-11 فيفري 2021 إلى 52 ألفا و229 اختبارا، من بينها 381 اختبارا جديدا، مقابل 51 ألفا و848 اختبارا، منها 412 اختبارا جديدا، خلال الفترة مارس 2020-9 فيفري الجاري وفق المدير الجهوي للصحة.