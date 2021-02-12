نابل: تقلص الحالات النشيطة الحاملة لفيروس كورونا إلى أقل من ألف حالة لأول مرة منذ منتصف ديسمبر الفارط

تقلص عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس كورونا المستجد بولاية نابل، اليوم الجمعة، إلى أقل من ألف حالة، وذلك لأول مرة منذ منتصف شهر ديسمبر الفارط، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية.

وتفيد ذات المعطيات، أنه تم خلال ال24 ساعة الأخيرة رفع العزل الصحي عن 178 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، ليرتفع مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى 13893 حالة.

وسجلت الجهة، حسب نفس التقرير، 62 إصابة جديدة بالفيروس، على إثر القيام ب316 تحليلا مخبريا، ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 15276 إصابة، من بينها 927 حالة نشيطة.

وشهد عدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية استقرارا، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى رعاية طبية بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 59 حالة. في المقابل، ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 457 حالة، بعد تسجبل حالة وفاة تعود لرجل أصيل معتمدية بني خيار، يبلغ من العمر 68 سنة.