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تطاوين : تسجيل ثلاث وفيات وتسع اصابات جديدة بفيروس كورونا

2021/02/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال اليومين الماضيين ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا واحدة بالبئر الامر وحالتي وفاة في بني مهيرة احداها خارج الولاية وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذتفشيه في الجهة خلال شهر مارس الماضي الى 142 وفاة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة أيضا حسب تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم السبت تسع اصابات جديدة خلال 24 ساعة الماضية تتوزع الى ثلاثة في غمراين واصابتين في تطاوين الشمالية واصابتين في تطاوين الجنوبية واصابة واحدة في البئر الاحمر واخرى في بني مهيرة.
ويخضع خمسة مصابين للعلاج تحت المراقبة الصحية في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وثلاث مصابين في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

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