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جندوبة: حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

انضاف إلى سجل الإصابات بفيروس كورونا بولاية جندوبة يوم أمس الجمعة 12 فيفري الجاري، 30 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات الى 2488 إصابة منها 1488 سجلت في معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية، حسب التقرير اليومي المحيّن الصادر مساء اليوم السبت عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
ووزعت الإصابات الجديدة بين 21 إصابة بمعتمدية بوسالم وأربع إصابات بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية وواحدة بمعتمدية وادي مليز وإصابتين بمعتمدية فرنانة ومثيلتيهما بمعتمدية عين دراهم.
وتوفي في اليوم ذاته شخصان أحدهما من متساكني معتمدية بوسالم والثاني قاطن بمعتمدية عين دراهم.
وحسب تقرير الإدارة الجهوية للصحة، يقيم بأقسام الكوفيد 19 بمستشفيات ولاية جندوبة الى حد يوم أمس 17 مصابا، فيما تراجع عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة إلى مقيم واحد من مجموع أربعة اشخاص كانوا مقيمين بهذا القسم.
وخلافا لبقية المعتمديات اتّسمت معتمدية بوسالم خلال الأسبوعين الأخيرين بتصاعد وتيرة الإصابات والوفيات حيث بلغ عدد الوفيات فيها ومنذ بداية الجائحة الى 29 شخصا فيما ارتفع عدد الإصابات في الفترة نفسها الى 341 إصابة.

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