47 وفاة و1049 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 12 فيفري الحالي

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 12 فيفري الحالي، تسجيل 47 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7508 وفاة.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 1049 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 5811 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفا و627 شخصا، بعد تعافي 429 مصابا، وذلك من بين 222 ألفا و504 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1481 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين العمومي والخاص، مشيرة إلى أن 329 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 133 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العمومي والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.