الرابطة 2- الجولة الثالثة – النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :

اليوم الاحد 14 فيفري ( المجموعة الثانية)

في مساكن

هلال مساكن – الملعب الصفاقسي 2-2

( يوم السبت )

في قفصة

قوافل قفصة – كوكب منزل نور 3-0

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل – الملعب القابسي 3-0

الترتيب

1- مستقبل وادي الليل 6 3

– قوافل قفصة 6 3

3- الملعب القابسي 4 3

– هلال مساكن 4 3

– الملعب الصفاقسي 4 3

6- كوكب منزل نور 1 3

المجموعة الثالثة

في قابس –

مستقبل قابس – امل جربة صفر-1

في القلعة الصغرى –

القلعة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي 3-3

في منزل بوزلفة –

نادي منزل بوزلفة – سبورتينغ بن عروس 1-1

الترتيب

1- امل جربة 6 3

2-القلعة الرياضية 5 3

3- سبورتينغ بن عروس 4 3

4- مستقبل قابس 3 3

– نادي منزل بوزلفة 3 3

6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3

المجموعة الرابعة

في سيدي بوزيد –

اولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي 2- صفر

في حمام سوسة –

امل حمام سوسة – الترجي الجرجيسي 2-1

في المحمدية –

مستقبل المحمدية – مستقبل القصرين 2-صفر

الترتيب

1- امل حمام سوسة 7 3

2- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3

3-النجم الرادسي 5 3

4- مستقبل المحمدية 4 3

5- الترجي الجرجيسي 3 3

6- مستقبل القصرين 1 3

امس السبت

المجموعة الاولى

في حومة السوق

جمعية جربة – مستقبل السبيخة 1-2

في حمام الانف

نادي حمام الانف – جندوبة الرياضية 0-0

في مدنين

اولمبيك مدنين – النادي القربي 1-0

الترتيب

1- اولمبيك مدنين 9 3

2- النادي القربي 4 3

– نادي حمام الانف 4 3

– مستقبل السبيخة 4 3

5- جندوبة الرياضية 3 3

6- جمعية جربة 0 3