الرابطة 2- الجولة الثالثة – النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :
اليوم الاحد 14 فيفري ( المجموعة الثانية)
في مساكن
هلال مساكن – الملعب الصفاقسي 2-2
( يوم السبت )
في قفصة
قوافل قفصة – كوكب منزل نور 3-0
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل – الملعب القابسي 3-0
الترتيب
1- مستقبل وادي الليل 6 3
– قوافل قفصة 6 3
3- الملعب القابسي 4 3
– هلال مساكن 4 3
– الملعب الصفاقسي 4 3
6- كوكب منزل نور 1 3
المجموعة الثالثة
في قابس –
مستقبل قابس – امل جربة صفر-1
في القلعة الصغرى –
القلعة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي 3-3
في منزل بوزلفة –
نادي منزل بوزلفة – سبورتينغ بن عروس 1-1
الترتيب
1- امل جربة 6 3
2-القلعة الرياضية 5 3
3- سبورتينغ بن عروس 4 3
4- مستقبل قابس 3 3
– نادي منزل بوزلفة 3 3
6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3
المجموعة الرابعة
في سيدي بوزيد –
اولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي 2- صفر
في حمام سوسة –
امل حمام سوسة – الترجي الجرجيسي 2-1
في المحمدية –
مستقبل المحمدية – مستقبل القصرين 2-صفر
الترتيب
1- امل حمام سوسة 7 3
2- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3
3-النجم الرادسي 5 3
4- مستقبل المحمدية 4 3
5- الترجي الجرجيسي 3 3
6- مستقبل القصرين 1 3
امس السبت
المجموعة الاولى
في حومة السوق
جمعية جربة – مستقبل السبيخة 1-2
في حمام الانف
نادي حمام الانف – جندوبة الرياضية 0-0
في مدنين
اولمبيك مدنين – النادي القربي 1-0
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 9 3
2- النادي القربي 4 3
– نادي حمام الانف 4 3
– مستقبل السبيخة 4 3
5- جندوبة الرياضية 3 3
6- جمعية جربة 0 3