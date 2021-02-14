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المهدية – كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و25 إصابة جديدة

2021/02/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أكدت نتائج 115 عينة تحليل لتقصي فيروس “كورونا” خاصة بولاية المهدية، وصدرت اليوم الأحد، وفاة مواطنة أصيلة الشابة (44 سنة) وأخرى من معتمدية السواسي (77 عاما) جراء الفيروس، إلى جانب تسجيل 25 إصابة جديدة مقابل تعافي 73 مصابا.
وتوزّعت الإصابات الجديدة، وفق النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة إلى 9 بالمهدية، و8 بسيدي علوان، و7 بالشابة، وإصابة واحدة بقصور الساف.
وتعافي، من جهة أخرى، 73 مصابا ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام بالجهة إلى 6791 حالة من جملة 7614 إصابة مكتشفة منذ بداية الجائحة تشمل 197 حالة وفاة و626 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

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